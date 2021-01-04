發生在2019年7月3日的嘉義鐵警命案，台南高分院4日傳喚最早鑑定鄭嫌精神狀態的醫師沈正哲出庭，沈不滿檢方指控他在速食店寫報告是「草率」，回批檢察官無理取鬧，遭檢方當庭要求記明筆錄，審判長楊清安提醒沈勿情緒發言與人身攻擊。

嘉義鐵警李承翰兩年前在火車上處理補票衝突，遭鄭姓嫌犯持刀攻擊，傷重斃命。

嘉義地院依據沈正哲的精神鑑定，認定鄭嫌犯罪時罹患思覺失調症，裁定交保。全案引發社會輿論譴責精神病患有「免責金牌」形同社會不定時炸彈，死者父親2020年抑鬱而終，嘉義地檢署不服，曾2度提出抗告，嘉義地院都維持裁定交保。

最終台南高分院以「鄭嫌所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。伴隨高度逃亡可能，且被告具有明顯精神症狀，足認為有再犯及危害公共安全之虞」改裁定羈押。

台南高分院4日傳喚沈正哲出庭，他不滿被檢方批評在速食店完成鑑定報告，顯得草率，強調自己8年來利用晚上在速食店念書，寫下50篇國際論文，還完成博士學位，當庭批評檢方的指控是無理取鬧。

沈正哲反駁指控引來檢察官林志峰不滿，要求將沈的言詞當庭記明筆錄，楊清安趕緊提醒沈，陳述無須情緒發言與涉及人身攻擊。

沈正哲堅持自己的專業鑑定無誤，他陳述，鄭嫌過去曾經精神病發，躲在涵洞與車站，3天3夜不吃不睡，明顯有被害妄想症，並失去辨識能力、無法控制行為或控制能力受損。

針對二審成大醫院鑑定鄭嫌的IQ85，比自己起初鑑定IQ76為高，沈正哲表示，因為鄭嫌在治療後症狀會有改善，因以起初鑑定較準確。

林志峰質疑，鄭嫌被帶到派出所時，還要求法扶律師到場，拒絕夜間偵訊，向沈正哲提問「這是喪失辨識能力嗎？」

台南高分院審理鐵警案第一回合，林、沈兩人當庭各依據檢察官、醫師專業唇槍舌戰，激烈攻防，成為審理過程的關鍵焦點。

(中時 )