蔡政府今年元旦起開放萊豬進口引發民眾怒火，卻推給前朝，前民進黨立委林濁水今天表示，如今反萊在台灣如火燎原，民進黨是最關鍵的縱火者，卻推給馬當年無法落實開放，和大家深刻印象太對立了。他也警告執政黨，再不深切反省，愈戰愈敗的趨勢恐怕難擋。

為替開放美豬自圓其說，蔡英文總統日前在元旦談話中表示，關於進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，讓她充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。

蔡的說法直接遭前總統馬英九打臉，並透過馬英九辦公室指出，馬英九8年任內，雖然遭到美方極大壓力，但他從未「想過」開放美豬進口，根本沒有蔡英文說的「承諾開放牛肉豬肉」進口這件事。

對此，林濁水今天在臉書表示，蔡總統說充分體會為什麼過去的政府做出了開放（美豬）承諾，卻無法落實，被馬總統撿到槍，迫不及待反擊，「不幸民進黨又失分了。」

他說，事實是，直到國際標準出來，民進黨還堅決反對美牛進口，仍投反對票，只不過不再佔領立法院杯葛而已，而且還嗆聲若開放美豬就要拚命到底，所以馬縱使想開放美豬，勢必和民進黨慘烈交火。

林濁水強調，無論如何，如今反萊在台灣如火燎原，民進黨是最關鍵的縱火者，卻推給馬當年無法落實開放，和大家深刻印象太對立了，再不深切反省，改變策略，愈戰愈敗的趨勢恐怕難擋。

(中時 )