玉里高中在109學年度高中木棒聯賽首戰以7比3順利擊敗仁義高中，不過總教練黃俊欽認為球隊還有很大進步空間，希望球員能盡快進入比賽狀況，朝突破隊史最佳成績、闖進8強目標邁進。

此役雖順利取勝，但黃俊欽認為球隊整體狀況都還在調整狀況，主要是因為打完富邦U18後，球隊接連參加2個訓練營，加上上課，球員幾乎沒有休息時間，也有一些疲勞感，直到上周才有真正練球。

玉里今天團隊共敲出11支安打，但攻勢集中在前4局，之後雖有安打但沒能串連，黃俊欽表示，今天碰上球速較慢的投手，打者都想要揮大棒，導致雖有火力但無法串聯，這部分是需要再提醒。

玉里近年來在青棒打出成績，黃俊欽也特別點名陣中靈魂人物、高三的林子宸，「像他跟古林（鼎皓）這批三年級的都是從高一時就開始培養，今年算是開花結果的一年，大家也都很看好，目標想破隊史最佳成績，但還是要一場一場來。」

被教練誇讚是攻守跑「三拍子」好手的林子宸也深知教練賦予帶領球隊的任務，「一年級教練把我從外野調回內野守游擊時我就知道，經過這幾年的成長，也讓我心態更加成長，自己當學長就是要以身作則帶領學弟。」

而原本的總教練余進德改任屏東縣成棒隊教練，林子宸透露，高三球員們有替他餞行，「原本我們是會一起畢業，沒想到他比我們還早。那時我們就圍圈，跟他講些話，然後擁抱他，他眼眶泛淚，我們也快哭。」

(中時 )