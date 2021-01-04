外資上周對主要新興亞股依舊是買超居多，其中又以台灣、印度、南韓最受青睞，外資單周買超金額分別為15.89億美元、8.85億美元以及3.13億美元。法人觀察，若以全年度來看，2020年在新冠肺炎疫情的干擾下，外資對新興亞股多呈現賣超狀態，僅印度股市逆勢吸金，尤以第四季外資回補態勢更為積極，全年度來看共獲外資買超近233.73億美元。

股市表現方面，各新興亞洲股市上周呈現漲跌互見，表現最佳的三個股市依舊為台灣、韓國和印度，周漲幅分別近2.8％、2.37％和1.91％，且都分別在上周再度刷新歷史收盤價位，至於東協股市則表現相對落後，跌幅最大為泰國股市，共下跌2.49％，菲律賓、馬來西亞和印尼股市的跌幅則為0.9％、0.85％和0.49％。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度Sensex指數上週仍續創歷史收盤新高，延續近期的強勁表現，主因經濟數據持續改善、牛津大學及輝瑞研發的新冠疫苗都已向印度政府申請緊急使用授權，為接種計畫鋪路等消息所帶動。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上周受惠外資買盤回歸，加上美國財政紓困金即將發放，激勵台灣加權指數創下新高。但從量能觀察，交易量並未相對放大，短線可能因疫情發展呈現高檔震盪，長線來說，今年大盤挑戰萬五亦不無可能。

周俊宏指出，航運股上周持續爆量增長，但後期個股漲勢有收斂跡象，各航線的基本運價漲幅也呈現同步收斂，惟市場目前缺櫃、缺人、堵港情況依舊，航商可能採取其他方式間接調漲運費，整體運費仍有調漲空間。

(工商 )