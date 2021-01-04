倫元投顧分析師陳學進表示，台股2021年開市第一天加權指數大漲169.5點，再創歷史新高，櫃買指數更續漲1.7點，同步創下波段新高；外資買超233.05億元，投信轉賣14.52億元，自營商續買32.82億元，惟外資法人於台指期賣超898口多單，累計淨空單部位為10,220口，心態呈現中性偏多。

展望後市，隨疫苗問世，可望帶動全球經濟強勁復甦；股市「熱錢不斷」，為挽救遭疫情重創的經濟，全球去年總計投入約新台幣386兆元印鈔救經濟，為2008年金融海嘯時期之五倍，隨國際熱錢流竄，包括比特幣、原物料價格及股市均因此大漲。

外資歸隊、內資偏多不變，可望助攻台股元月續漲。台股上周封關，外資單周大買442億元，明顯加大買超力道，元月行情提前開跑。最後，第一季進入財報空窗期，作夢、三軋行情持續展開，在經濟、資金及籌碼面均有利下，只要多方結構未遭破壞、出現爆量長黑或島狀反轉，逢低偏多操作策略無須改變。

個股方面，本周納入投資組合的億光，不可見光、背光與車用需求增加，明年營收雙位數成長可期，產業、基本及籌碼面均有利，只要量價不失控，後市仍有上漲機會。

選股方面，投資人可留意五大焦點，第一，5G、電動車、去美化商機等所引動的電子零組件拉貨需求提升；第二，全球貨櫃運價狂飆，帶動貨櫃三雄獲利、股價攀高；第三，mini LED於2021年開案量可望拉升，相關台廠現轉機題材；第四，政策全力扶持的風電及太陽能產業；第五，半導體受景氣復甦、台積電持續擴大資金支出等利多影響，後勢看好。

(工商 )