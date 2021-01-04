運達投顧分析師洪任浚表示，台股元月交易第一天，外資回流大買台股，帶動加權指數收大量長紅，同時創下歷史新高紀錄。就加權指數角度而言，長紅中點並未跌破，整體多方趨勢仍將延續。然而，個股間輪動快速，產業趨勢與資金流向須並重。

觀察台股4日結構，電子股再度重回資金的懷抱，護國神山台積電股價再創歷史新高，鴻海亦回歸百元價位，預告外資法人資金再度回流布局大型權值類股。「漲多的回檔、沒動的大漲」，此為台股現階段節奏，顯示資金移動速度快、追價風險仍在。

個股方面，本周納入投資組合的台聚，EVA價格大漲，第四季獲利成長可期。

選股方面，台股每月均有不同個股衝鋒，例如：去年11月漲鋼鐵、12月漲航運，而2021年1月又重回電子族群。至於目前股價仍處低檔、產業具成長力的塑膠族群，隨國際原油價格重返50美元之上，一旦疫苗發展成功，原油需求將上升，加上全球缺櫃效應，原物料價格易漲難跌。下游的PVC、ABS價格皆突破疫情前高點，原料利差效應將有助企業財報成長。

展望後市，大陸預估將逐步淘汰30萬噸PVC年產量，部分中小型企業陸續退場，市場需求成長、供給減少下，對台廠屬長多格局。其中，台塑集團將率先受惠，二線塑化族群華夏亦將受PVC價揚加持、聯成則隨報價上漲，第三季獲利達0.82元，創下四年來新高水準，現階段股價不到20元，仍堪稱物美價廉。

(工商 )