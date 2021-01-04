逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:202021/01/04 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股4日在台積電與鴻海領軍下盤中再創新高14,937點新高，終場收在14,902點，漲幅1.15％，成交值為3,479億元。盤面主流仍為漲價題材與轉機股，包括榮創、億光、宏齊、光鋐等LED族群接棒上攻，鴻家軍也加入輪漲架構。另外比特幣再創33,000美元新高，特殊晶片應用業者創意、世芯攻勢再起，配合輪動操作即可。 個股方面，本周納入投資組合的億光，漲價加Mini LED應用題材發酵，全年成長性高，後市可望續攻。 《盤後解析》鴻家軍乘車飆速 台股再登峰 16檔遊戲概念股 愈冷愈開花 (工商 ) #榮創 #億光 #光鋐 #創意 #宏齊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 21:322021/01/03 財經 利多匯集 元月行情上看萬五 04:102021/01/04 證券．權證 Apple Car點火 概念股吸金 04:102021/01/04 證券．權證 16檔外資抱股跨年 好牛 04:102021/01/02 財經要聞 mini LED發光 富采億光宏齊受惠 04:102021/01/04 證券．權證 億光 漲價題材加持 04:102021/01/03 證券．權證 木棒聯賽》「最帥左投」陳品宏打頭陣 大溪7局扣倒屏中 19:552021/01/03 體育 《盤中解析》股王攜鴻海家族衝鋒 突破14900關 11:422021/01/04 財經 台積電創540元新高帶頭衝 2021年台股開紅大漲169點逼近萬五 13:342021/01/04 財經 《讀者》元月號 人人都愛劉姥姥 04:102021/01/04 投資理財 台股衝萬五 雙王成指標 04:102021/01/03 專題周報 財經熱門新聞 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 外資看晶圓雙雄 台積續強 聯電有隱憂 - 財經要聞 - 工商時報 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 2021兩大咖命運 斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 認真？日媒預測亞洲各地2021最夯商品服務 台灣竟是這個 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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