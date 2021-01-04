啟發投顧分析師楊基政表示，台股4日在台積電與鴻海領軍下盤中再創新高14,937點新高，終場收在14,902點，漲幅1.15％，成交值為3,479億元。盤面主流仍為漲價題材與轉機股，包括榮創、億光、宏齊、光鋐等LED族群接棒上攻，鴻家軍也加入輪漲架構。另外比特幣再創33,000美元新高，特殊晶片應用業者創意、世芯攻勢再起，配合輪動操作即可。

個股方面，本周納入投資組合的億光，漲價加Mini LED應用題材發酵，全年成長性高，後市可望續攻。

(工商 )