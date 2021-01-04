屏東縣受惠氣候環境成為農業大縣，所生產的農產品質優且產量穩定，屏東縣政府積極輔導農民自產自銷外，加強拓展國內外行銷通路，除了穩定國內市場供需平衡，也不斷精進突破拓展國際市場。4日在屏東縣佳冬鄉農會，將蓮霧裝貨空運外銷香港。

屏東縣長潘孟安指出，屏東縣農業不因疫情停滯，以屏東好物品牌形象，活絡並拓展國內外通路，才能在2021年一開工就拉出長紅。

「跟臉一樣大的蓮霧，空運外銷進軍香港市場！」，潘孟安表示，屏東縣蓮霧栽培面積為2,264公頃，為全台第一產區，不論在國內市場及海外市場皆十分具有潛力，縣府團隊布局全球通路，結合在地農民及農民團體共同行銷屏東優質農產品，致力突破國內外行銷通路。因應蓮霧產期順序從南洋種開始出貨，進而大果種、巴掌蓮霧，連續出貨到5月底產期結束，穩定供貨及多元管道行銷，農民及貿易商持續努力將當令得時的果品外銷至其他國家，期待疫情期間可以增加農民收益。

潘孟安指出，屏東縣蓮霧空運外銷香港，藉由蓮霧產區的佳冬鄉農會輔導農民生產及集貨，經由台灣貿易商御賞屋有限公司及菊雄國際貿易有限公司，鋪貨至香港在地超市通路，以及透過香港代理商Firehouse水果理財網絡社至網購平台銷售，此次將自蓮霧產期11月底開始每週出口香港400公斤，讓香港朋友吃到大又甜的屏東透紅佳人。

佳冬鄉農會則表示，「透紅佳人」是農會的蓮霧品牌，連續多年獲選台灣農漁會百大精品，在市場中佔有一席地位，主要外銷的品種為「巴掌蓮霧」和「子彈蓮霧」，去年雖一度受到肺炎疫情高峰期導致外銷受到影響，但隨後則一路通暢。盼望新的一年在持續主打精品路線下，增加農民收益。

(工商 )