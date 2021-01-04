受新冠疫情影響，全球有眾多學生無法上學，不少於海外大學就讀的台灣學生也被迫中斷留學計畫。國立故宮博物院4日表示，邀請對博物館有高度興趣、具備與博物館營運及國際行銷相關專長的「本國籍留學生」，參加為期10周「海外青年文化大使研習營」，打造未來故宮駐外校園大使與新生代國際人才。

故宮說，研習營包含：密集課程、服務學習、與創意黑客松。「密集課程」將由故宮與國內相關專家擔任講師，以文物知識、策展經驗、導覽技巧、數位科技應用、社群媒體經營等為題，讓學員由後台到前線通盤了解博物館營運。「服務學習」將按學員專長與興趣分組，於故宮展覽或推廣活動現場進行實地觀察與服務。研習結束前，將請學員綜合所學創作Facebook或Instagram文物創意貼文，並以小組為單位發想海外創意推廣方案。研習合格者將獲頒證書，成為故宮2021年青年文化大使。 故宮表示，「海外青年文化大使研習營」即日起至1月17日止，給在海外大學或研究所有正式學籍的本國籍留學生報名，並於1月底舉行面試、2月初公告錄取名單。歡迎對博物館推廣、行銷、創新工作懷抱高度熱忱、具有專案企劃、自媒體經營經驗、與良好中英文溝通能力的青年學子踴躍報名。詳細資訊請參考故宮官網「活動預告」。

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