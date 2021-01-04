今年元旦連假，台中百貨業者受惠於假期湧入人潮和霸王級寒流，業績紛傳捷報！其中，台中七期百貨雙雄－新光三越、大遠百，在精品買氣延續去年聲勢加持，挹注元旦連假業績分別激增5成，而服飾、寢具、家電等業種因爆冷氣溫影響，業績翻倍成長！

此外，豐原太平洋百貨元旦三天全館業績平均成長4成，無論化妝品、STUDIO A、男女裝、家電等禦寒商品和宅經濟的鍋具用品、與打牙祭的大餐廳，都呈現百花齊放，人潮、業績均翻倍成長。

台中大遠百2020年業績高達150億元，較2019年成長近1成！尤其以精名品業績表現最佳。

不過，豐原太平洋百貨2020年受疫情影響，雖然下半年力挽狂瀾，透過周年慶和耶誕跨年行銷助攻，最後以15.6億元、年減2.5％的業績作收。

展望2021年，豐原太平洋百貨表示，受惠2020年底引進的藏壽司，以及陸續進行商品優化調整，及30周年相關活動的挹注，年營收有信心成長5％、向16.38億元目標邁進。

(工商 )