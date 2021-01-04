脫歐新協定的穩定局勢，和預期新冠疫苗將帶來經濟反彈，歐股在迎接新一年的首個交易日走高。

周一泛歐Stoxx 600指數漲4.01點或1.0%，為403.03點，重新刷新2020年2月的新高點。比特幣的飆漲，採礦股和休閒旅遊股在早盤表現最好。

脫歐後的首日，倫敦FTSE指數上漲1.6%。儘管脫歐協定已制定漁業和農業的規則，但是協定未包括英國重要的金融業，表示部分金融業務在新一年不得自動地准入歐盟市場。

英國銀行股例如駿懋銀行集團(Lloyds Banking Group)、巴克萊銀行、國民西敏寺銀行(Natwest)股價下跌。

阿斯利康(AstraZeneca)在英股上漲1.7%。該公司以4億美元價格出售高血壓治療商業權，出售給德國製藥公司Cheplapharm Arzneimittel。阿斯利康表示，已先收到2.5億美元款項。

德國DAX指數上漲1.1%；法國CAC指數漲1.3%。

博弈公司立博(Ladbrokes)母公司Entain PLC大漲26%。美國賭場集團MGM對立博提出110億美元收購報價，儘管市場認為估值偏低。

(時報資訊)