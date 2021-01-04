光學鏡頭廠-大立光(3008)將於1月7日舉行法人說明會，公布2020年財報，並說明第1季展望，部分外資開始押寶大立光法說會行情，今天在外資買超力挺下，大立光收盤股價站上3350元，亦帶動玉晶光(3406)收高。

大立光將於1月5日公布去年12月合併營收，並緊接著於1月7日舉行法說會，大立光去年11月合併營收為52.43億元，月增2.06%，年減21.08%，為去年3月以來新高，亦是連續4個月站回50億元關卡，累計1到11月合併營收為510.41億元，較2019年同期衰退8.27%。

大立光預估，去年12月拉貨動能與11月差不多，若以大立光預估，大立光去年第4季合併營收可望創下去年單季新高，不過去年第4季新台幣兌美元急升，恐成為大立光第4季獲利的不利因素。

儘管當前高階智慧型手機鏡頭市況不佳，大立光新廠建置計畫並未改變，繼去年1月以16.6億元發包德昌營造建廠工程，大立光日前再公告台中工業工業區內兩塊已購入土地，分別發包給德昌營造及麗明營造，金額分別為38.17億元及22.39億元，此兩塊土地發包後，大立光近幾年購置的土地已全數動工，累計2020年土木工程經費高達77.16億元。大立光表示，2020年初發包的新廠預計於2023年完工，近期發包的兩座新廠則預計在2024年完工開出新產能。

大立光法說會在即，外資也開始押寶，今天外資回補大立光191張，大立光股價也強勢大漲4.85%，站回3350元關卡。

(時報資訊)