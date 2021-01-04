苗栗縣政府推廣木雕藝術，讓三義成為全台木雕重鎮，日前更經傳統工藝及保存技術保存者文化資產審議委員會，審議通過新增「傳統工藝類－三義木雕」為苗栗縣無形文化資產，保存者為木雕師賴永發。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗有3大工藝品牌，第1為木雕、第2為陶瓷、第3為編織，其中木雕過去在日治時期，乃至於到三義交流道興建後，許多木雕師集結在三義水美街與各村落，保存完整時代演進，去年底經過苗栗縣文資審議委員會熱烈討論，登錄三義木雕為無形文化資產，並推舉賴永發為保存者。

賴永發師承新竹傳統木雕師傅許錦相，習得花鳥、山水、廟宇、神龕等傳統木雕技藝，從事木雕創作已40餘載，熟悉木雕的各類型雕刻技術，並擅長鏤空式立體圓雕技法，尤其強調「清底」、三層以上的深雕技法等，完整傳承師傅許錦相的身教與言教，具有紮實整備應用、與保養工具的能力，並熟知能且正確體現登錄項目的知識、技藝及文化表現形式，具傳習能力及意願。

林彥甫表示，「三義木雕」審議通過，登錄為無形傳統工藝類文化資產，將依據文資法相關規定，辦理傳承與保存維護計畫，讓苗栗縣三義木雕工藝的質樸之美與精湛技藝傳承不墜，提升並厚植地方文化與歷史的傳承能量。

(中時 )