在台灣服役三十年，中華航空旗下的「空中女王」即將光榮退役！作為航空史上劃時代發明的首架廣體客機、擁有空中女王美譽的華航波音747-400客機，將在2021年2月6日當天展開后翼，並號召女王粉與航空迷加入優雅飛行最終回，一同高空飛越日本富士山！KKday宣布將獨家銷售「空中女王Farewell Party -后翼起飛 」專案， 1月6日起全面開賣，提供旅客商務艙與經濟艙兩種選擇，參與空中女王的華麗告別！

華航空中女王改寫全球航空發展史，具有歷史性地位，1990年於台灣服役以來，空中女王的飛行足跡遍及全世界，因為外型優美、擁有特殊的雙層飛機設計，深受旅客喜愛，載客量更稱霸全球之冠將近40年。為了讓旅客們再次感受空中女王的迷人風采，中華航空與KKday將於2021年2月6日舉辦「空中女王Farewell Party -后翼起飛 」，號召女王粉與航空迷共襄盛舉，當天將由華航波音747-400客機執飛（專屬班號CI2747），從桃園機場起飛前往日本富士山，飛行時間預計為5小時40分鐘，該架客機也是波音公司所生產的全球最後一架747-400客機，別具歷史意義。

華航空中女王艙內空間。（KKday提供／黃慧雯台北傳真）

華航表示，搭乘此航班的旅客不僅可與空中女王共同翱翔天際，還能高空飽覽富士山美景，富士山不僅是日本人的聖山，也是台灣民眾心目中的日本文化地標，本次行程也受到靜岡縣政府大力支持，每位完成飛行的旅客都將獲贈靜岡特製的好禮包與優惠券，未來赴日造訪伊豆、山梨、箱根等人氣勝地，皆可使用此券享受觀光、購物與美食優惠！

除了空中女王的飛行最終曲令人期待外，中華航空也為旅客策劃VIP體驗，將於2月6日當天在D6登機門特別安排扭蛋抽獎活動，並開放旅客分批登機，提前一探雙層飛機的舒適頭等艙與商務艙空間、盡情拍照打卡，與即將退役的空中女王倩影留下最後美好畫面。

此外，每位旅客都將獲得專屬打造的豐富贈品，包括價值2,000元的波音747-400客機模型，還有特製鋼印口罩、機型尾翼鑰匙圈、特製帆布袋，當日完成高空體驗後，華航還會頒發飛行證書。本次「空中女王Farewell Party -后翼起飛 」將提供經濟艙(7,470元含稅)與商務艙(1F 9,747元含稅、2F 10,747元含稅)體驗，1月6日起由KKday獨家限量開賣！

(中時新聞網)