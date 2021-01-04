美國萊豬、萊牛月初進口台灣後，行政院蘇貞昌院長和衛福部陳時中部長今天前往新北市八里港視察「進口豬肉通關作業」，蘇貞昌稱，政府會作好「萊豬把關」。對此，長期反對萊豬進口的精神科醫師蘇偉碩直言，「政府公布逐批檢驗只實施前三個月，萊豬要進口也會是4月以後，現在去，純粹是一場作秀」。

蘇偉碩醫師4日在臉書發文分享兒童醫院小兒腎臟科主任錢建文醫師的一篇文章，警醒台灣民眾關於萊克多巴胺的神經毒性風險。蘇醫師指出，神經毒性風險比起萊克多巴胺已經為人熟知的心血管毒性更值得注意，雖在動物實驗和在飼養豬隻的影響，確認了萊克多巴胺對神經系統的毒性，但是對人類的影響卻沒有進一步的科學研究。

錢建文醫師表示，根據台灣的法規規範「健康風險評估技術規範」，健康風險評估有四個步驟，其中第一個就是「危害確認」，必須評估危害物質的所有可能毒性。但政府直接委託特定學者所做的爭對進口萊豬的健康風險評估，其中對於萊劑的危害確認描述，令人訝異地完全沒有看到萊劑對於神經系統毒性的描述。

然而，萊劑的神經毒性在近年來有許多重要發現，包括老鼠的動物實驗與牛豬的臨床觀察，都證明了「乙型受體素」會對老鼠胎兒造成影響，會使老鼠胎兒的腦部結構變化，也會透過改變多巴胺的方式造成牛豬的行為異常。萊劑對於人類神經系統的每日安全劑量為何，至今沒有研究資料。

在這樣的研究結果出來之前，解決如今美國萊豬進口爭議的最好方式，就是回歸科學專業，由立法院有條件地否決行政命令，要求行政院先做出更完整的萊劑健康風險評估後再議；如此也能給予行政機關與美國做貿易談判時的強大後盾。

且早在去年12月24日前，錢建文醫師就一再呼籲政府不能開放，去年10月12日出席立法院舉行的公聽會，當面對陳時中部長提出相同的報告與呼籲。可惜陳部長並沒有接受來自醫藥專業的建議，仍然秉持蔡英文總統的指示，強力主導萊豬開放。今天則配合蘇貞昌院長去做秀驗萊豬。

《反萊豬戰報第四號》 萊劑對於人類神經系統的每日安全劑量為何? 至今沒有研究資料! 今天行政院蘇貞昌院長和衛福部陳時中部長會前往視察進口豬肉查驗作業，但純粹是一場作秀。 ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年1月3日 星期日

(中時新聞網)