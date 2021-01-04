一隻大肥鼠竟在超商飲料櫃中亂竄，網友嚇得直呼「以後買飲料都要先沖洗了」。(摘自爆怨公社)

超商冰櫃驚見米奇！有網友目睹可怕的一幕，一隻大肥鼠竟在超商飲料櫃中亂竄，還不斷在冰櫃中爬上爬下，甚至還站在寶特瓶蓋口上。驚悚畫面曝光後，馬上引起全網熱議，網友嚇得直呼「以後買飲料都要先沖洗了」。

原PO在臉書「爆怨公社」上貼出一張照片表示「我媽都說我龜毛，這就是為什麼，我買飲料一定要沖洗才敢喝。」只見超商飲料櫃中，竟有一隻活生生的大肥鼠不停亂竄，穿梭在飲料、貨架中，身體甚至踩在瓶蓋頂端，畫面相當驚悚。

照片曝光後，貼文也吸引1.9萬網友按讚，不少往有崩潰直呼「好噁喔」、「好恐怖喔，妖壽喔」、「我應該會大飆髒話大爆哭」、「太噁心了」、「架上有已經很可怕，為什麼冰箱裡也有」。不過後來卻有許多網友歪樓表示「料理鼠王來找食材」、「牠不冷嗎？」、「看來牠毛長齊了才敢這樣在冰箱裡面爬」、「你沒看到店員在挑報廢、補冰箱484」、「店員盤點啦」。

據了解，根據照片的拍攝日期，是在今日的上午11時30分，再根據冰櫃商品陳設方式、價格標籤，該超商是屬於萊爾富旗下門市，位於大同區。網友建議遇到這種情況直接通報店家處理，許多人坦言，「以後連飲料都要沖洗了」、「不是洗不洗的問題了！是不敢買了啊」。

(中時新聞網)