新冠肺炎處情影響觀光產業，南投縣政府推出的旅遊振興方案「南投觀光玩起來」，消費滿額500元登錄發票可抽獎，吸引民眾參與，總登錄金額高達2億2700多萬元！目前進行中的花卉嘉年華，將延續到2月底，上傳花況有機會獲獎。

南投觀光玩起來系列活動，整合觀光業者，推出消費即時刮、趣玩券及住宿小旅行等多元回饋活動，讓民眾消費更有感，也提高住房率，帶動一波波南投旅遊熱潮；兩輛汽車大獎，也分別在南投世界茶業博覽會及跨年晚會，抽出幸運得主。

溫泉季及花卉嘉年華已經登場，其中，南投花卉嘉年華將持續到2月28日，每月各地都有不同花訊及活動；民眾可透過網路掌握最新花況，上傳南投各地花卉照片，還有機會獲得「小米藍牙耳機」！民眾可以趁著寒假及年節、連續假日，到南投賞花泡湯。詳情請上「南投花卉嘉年華」官網查詢。

南投燈會將於2月6日至3月1日，於南投會展中心舉行，今年打造「白天也能逛的燈會」，多達10個主題燈區、大型裝置藝術及主題特展，也能看到運用貓羅溪地貌的花海景觀、結合南投特色的音樂水舞劇場等，提供民眾花燈區外的遊覽選擇，更多資訊請上網搜尋「樂旅南投」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )