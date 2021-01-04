泡麵方便料理，不過單吃可能不夠營養，有些人會在煮泡麵時自行加入一些青菜，有網友好奇詢問「泡麵搭配哪種青菜大推？」意外釣出老饕透露一般人想不到的「絕神葉菜類」，加入泡麵後變超好吃。

原PO在PTT發文表示，一般很多人都會用小白菜搭配泡麵，尤其是牛肉麵類，但她好奇還有沒有別種組合？包括乾麵、肉燥麵、麻油雞麵等，到底該加空心菜、高麗菜、大陸妹還是金針菇最好吃？

貼文一出，引發熱烈討論，網友紛紛回應「小白菜萬用」、「高麗菜要煮爛要煮多久？」，大部分網友都說小白菜，因為便宜又好用，超市29元就能買一包；此外，包括茼蒿、細梗空心菜、青江菜、娃娃菜都有人提到。

比較特別的是，有老饕推薦韭菜、蔥花、菠菜、大陸妹等「絕神葉菜類」最適合重口味的，建議把菜梗切末，或是蔥花一大把加入泡麵裡更能畫龍點睛、大加分，另外，像是蓮藕、牛蒡、山藥也是可以嘗試的另類選擇；還有內行人說，若怕高麗菜煮不爛，加入大白菜最讚，跟麵同時下水煮一下就軟了，而且會變超好吃。

煮泡麵的方法對了嗎? 關鍵在"過水"

(中時新聞網)