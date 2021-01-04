台中大肚區磺溪書院前的大片波斯菊花海迎著暖陽盛開，成為網紅熱門景點。（陳淑芬攝）

冬季花海譜戀歌！台中大肚區市定古蹟磺溪書院前的大片波斯菊花海迎著暖陽盛開，吸引民眾、情侶前來賞花、取景拍攝浪漫鏡頭。大肚區長白峨嵋4日表示，大肚區配合二期稻作休耕改種綠肥的花田高達10公頃，磺溪書院目前正逢盛開，花期預計可到今年2月的農曆年前，邀請民眾來賞花海、走訪古蹟，安排人文知性之旅。

元旦3天連假暖陽露臉，磺溪書院前大片農田波斯花盛開得五彩繽紛，吸引賞花民眾，大小朋友興高采烈地走進花田裡拍照，也有不少情侶牽手漫步花海，爭相拍攝花海美景，成為熱門網紅景點。

台中市大肚區磺溪書院前的大片農田，近日波斯菊花海盛開，台中大肚區長白峨嵋邀請民眾來賞花海、走訪古蹟。（陳淑芬攝）

台中大肚區磺溪書院前的大片波斯菊花海迎著暖陽盛開，吸引民眾、情侶前來賞花，取景拍攝浪漫鏡頭。（陳淑芬攝）

台中大肚區磺溪書院前的大片波斯菊花海迎著暖陽盛開，吸引民眾、情侶前來賞花，取景拍攝浪漫鏡頭。（陳淑芬攝）

大肚區長白峨嵋表示，農民近年來配合政府二期稻作休耕，年底改種綠肥作業政策，每分地可補助40公斤肥料，並協助撒種及施肥等作業。位於大肚區沙田路1段的福山夜市及磺溪書院前附近農地約10公畝每年總是花團景簇，年底撒種作業先由福山夜市依序往磺溪書院方向播種，開花期間。

白峨嵋表示，大台中前陣子出現少量雨水，磺溪書院前的波斯菊長得綠意盎然，目前正是盛開階段，預計花期可到農曆春節前，愛花民眾要把握機會。

白峨嵋說，磺溪書院建於清光緒14年（西元1888年），已有133年的地方歷史古蹟，建築古色古香，過去是大肚、烏日及龍井三個鄉鎮的公學校，目前是市定古蹟、供奉文昌帝君，歡迎民眾利用假日到大肚區賞花海、走訪磺溪書院，來趟人文知性之旅。

(中時 )