傳統勁旅穀保家商今天在木棒聯賽首戰卻打得辛苦，一度陷入0比3落後，好在火力即時甦醒，終場以10比3、7局扣倒陸興高中。

穀保今天推出曾宥叡先發，不過他面對5人次投出3次保送，僅投0.2局就黯然退場，緊急推上劉家翔，他接手3局後再派沈家羲才鎖住陸興打線，自家打線則在4局下即時甦醒，第7局再灌5分，提前收下勝利。

木棒聯賽首戰就打得辛苦，穀保總教練周宗志坦言球隊打擊從富邦U18時就沒有調整好，近期狀況雖有回升，但運氣也實在不好，今天5局還碰上無人出局滿壘，卻敲出一壘方向平飛球形成三殺守備。

周宗志說：「接下來的比賽還是要改善得點圈時的進攻，球員心裡想著要建功，導致揮棒都不完整，這部分是需要再加強的。」

今天中繼2.1局、僅投出1次保送、無失分的沈家羲拿下勝投，他坦言首戰碰到如此局面也有些意外，4局上接手時面對首位打者也因壓力較大投出保送，「後來改變想法，就投準給他們打，靠守備幫忙。」

(中時 )