立法院長游錫堃4日前往陽明山擎天崗訪視水牛群，他表示，水牛正確的畜養，是夏天將牛群趕到山上避暑，冬天則要讓牠們到海拔低的地方避寒。這是水牛的習性，人類應該要尊重這樣的習性，更要以人道關懷飼養。

4日包含台北市議員陳怡君、內政部營建署主任秘書王東永、公關室主任莊棋凱、陽明山國家公園管理處處長劉培東、秘書張順發、保育研究課長華予菁、擎天崗管理站主任陳彥伯、保安警察第七總隊第四大隊大隊長廖正成，還有文化大學森林暨自然保育學系胡正恆老師，及志工陳弘毅等人陪同。

游錫堃在擎天崗遊客服務站接受媒體訪問時表示，今天主要來關心這邊的水牛群，他曾在2日上來擎天崗一次，當時因為天候不佳，未能看到水牛，今天再度上山。

游錫堃表示，目前在陽明山上有圈養水牛牛群，但因為他從小與水牛生活在一起，了解水牛是生長於平地的動物，跟人類一樣怕冷也怕熱。所以正確的畜養，是夏天將牛群趕到山上避暑，冬天則要讓牠們到海拔低的地方避寒。這是水牛的習性，我們應該要尊重這樣的習性，更要以人道關懷飼養。

游錫堃也提到，「民吾同胞，物吾與也」，以這樣的心態來類比，水牛跟人類一樣都可以快樂的生活。現在如果一定要養在陽明山上，甚至用圍籬圍起來，這樣就違反了水牛的習性，因此要從長計議，他認為治標：是讓兩頭牛吃得飽、避得寒，平安度過今年冬天。而治本之道，請主管機關與學者專家及政府相關部門協調，找出一個讓水牛能夠快樂生活的良好生活環境。

游錫堃現場也替陽明山國家公園管理處緩頰，游錫堃說，陽管處也有不得已的苦衷，因為如果沒有架設圍籬，牛隻可能會傷到民眾，因此設不設置圍籬都是非常困難的抉擇，如果營建署或是陽管處認為水牛在陽明山管理有困難，他願意幫忙協調看看有沒有更適合的地方，幫助水牛找到更適合的園地和生活環境。

游錫堃表示，回顧過去，他被稱為「台灣水牛」，當時家裡因為務農也有養牛，小時候就是他負責照顧，14歲輟學後更是天天陪著牛到18歲家中改用耕耘機才把牛賣掉，因此他至今仍然清楚的記得家裡那頭牛的形象。

游錫堃接著指出，要讓水牛能有快樂的生活，就要發揮「人道關懷」精神，尊重牛的習性，郁永河在1697年的《裨海記遊》裡提到，他行經竹塹社（現在的新竹）和南崁社（現在的南崁）時看到成千上百的牛群，由此可見水牛在台灣絕對可以活得很好，但是要有一個適當的地方，而這樣的地方冬天絕對不是在擎天崗或是在高山。

游錫堃強調，此行是來關心水牛，並不是要來究責，他願意盡一份心力，透過協商找到更好的方法，讓水牛能夠快樂的過日子。

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