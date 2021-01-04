歐元區製造業在2020年最後一個月收高，該部門出現自2018年中以來最快的增長，該區域經濟甩開年初疫情的嚴重衝擊。德國再次成為此次推升的主要力量，並且與歐元區的服務業表現形成鮮明對比；多數工廠目前仍維持運轉。

歐元區2020年12月製造業PMI終值為55.2，低於初值的55.5，但優於11月的53.8。12月的讀數為自2018年5月以來的最高表現。

儘管由於新的封鎖管制，歐元區上一季的經濟可能出現萎縮，但是路透調查顯示，歐元區經濟將在兩年內回復到疫情前水準。

次指標新訂單增加。主因為對德國貨物的強勁需求，此亦反映英國企業由於脫歐前夕的搶貨，出現暫時性暴增需求。

儘管需求強勁，但工廠積壓訂單的數量來到近三年來最快增速。員工人數再次下降，儘管降速有放緩；就業指數從48.7來到49.2。

分析師表示，就業市場的改善，通常晚於生產的成長。如果產出能持續增加，就業應該很快獲得改善。

(時報資訊)