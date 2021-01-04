南投縣草屯鎮1日驚傳情殺案件，一位57歲梁姓男子，疑似不滿李姓女子嘲諷他沒車，還當面打電話給別的男人，便持水果刀到女方工作室外，當街狂砍李女，李女狂奔200公尺逃命仍慘死刀下。對此，梁男犯行的消息傳開後，同事紛紛訝異，直說他平常人很好。

據《ETtoday新聞雲》報導，梁嫌任職於某長照機構2年，同事聞訊皆感詫異，直說梁男在機構內待人和善，很照顧同事之外，若同事因公耽誤下班時間，梁男也會協助送對方回家，頗受歡迎。但先前未聽聞梁男有女友一事，實在意外發生這樣的事。

據悉，李姓女子離婚，育有一位8歲女兒，並趁著元旦假期，帶著女兒去南投找梁男遊玩。2020年12月31日晚間時，李女在酒酣耳熱之際，告訴梁男想帶小孩去採草莓，梁男回應沒車遭到李女嘲諷，李女甚至當場打電話給其他男人，讓梁男心生不滿，雙方爆發激烈口角。

隔日，1日下午1時30分許，梁男搭乘陳姓友人的車前往李女工作處堵人，意圖強押她上車，李女死命抵抗，梁男竟拿出預藏的水果刀剌殺李女，陳姓友人見狀出面勸阻，李女趁機逃命狂奔200公尺，但梁男仍繼續追殺，剌中李女左頸動脈成致命傷，經送醫急救仍不治。

案經李女同事向警方報案，草屯警分局偵查隊隨即掌握梁男行蹤，並且策動他投案，警方偵訊後，依殺人罪嫌將其移送南投地檢署偵辦，並裁定羈押。

(中時新聞網)