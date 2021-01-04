外送妹質疑店家拖單 遭嗆「毛長齊再來講話」

台中一位熊貓女外送員，到台中市北屯區某間知名鴨肉店取餐，不過當時店家優先給現場晚來的客人，當外送員詢問後，反被一名男店員嗆「不等就轉單」、「破查某」、「妳態度很跩吼，毛長齊再來說」，甚至到警局堵報案的女外送員，男店員囂張態度掀起熱議，難道如影片中他自己說的「我就是老闆」嗎？

根據了解，熊貓女外送員被鴨肉店員恐嚇後，先完成外送工作，當天晚上7點多，回到鴨肉店直接當老闆的面報警，警方也請外送員到派出所作筆錄，鴨肉店老闆這時才發現事態嚴重，隨即與罵人的店員，到派出所想和解，因此身分也曝光，原來該店員是鴨肉二代王姓小老闆。但女外送員拒絕和解，對小老闆提出妨害自由、恐嚇及公然侮辱告訴。

這間鴨肉店雖然才營業一年多，不過根據附近居民表示，平常生意不錯，但老闆與鄰居交集並不多。事件爆發後，該店Google評論被洗到剩1.1顆星，甚至官網也被灌爆，最後Google頁面全暫時關閉下架。

目前熊貓外送平台表示會終止合作，至於店家也關閉搜尋引擎防被灌爆，不過反而出現網友惡搞粉專，像是發文反虧「我們是台中在地老店，客源多，光是現場客人就絡繹不絕，實在沒差那幾張外送單，老子以後不接外送單了，老子爽！老子最大」！

(中時新聞網)