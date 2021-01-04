前台東縣警局蘭嶼分駐所長李哲銘協助走私毒品集團運送812公斤安非他命，一審依共同運輸毒品罪判刑6年半，二審考量他負責聯繫船長加重改判刑7年6月，最高法院駁回上訴確定。李男已於去年12月31日入獄服刑。

李哲銘因負債千萬鋌而走險，與熟識共犯鄭程維商謀以 「藍悅號」漁船為運毒工具，2018年底透過另犯李昆懋牽，聯繫有國外毒品來源的走私毒品集團，安排運輸毒品來台事宜。

該批毒品自柬埔寨地區運輸到蘭嶼外海，再由藍悅號以海釣名義出 海接駁，過程均派員觀察，待毒品進入漁港後，再搬上貨車轉送到其 他漁港，未料早已被台東地檢署組成的聯合專案小組破獲。

花蓮高分院審酌李哲銘因投資失利涉入本案，運輸的第二級毒品甲基安非他命純質淨重共812.8512公斤，不是一般的小量運輸，將對我國國民健康戕害至鉅，甚使許多人的家庭因此大受影響，進而衍生其他財產、暴力等犯罪行為，犯罪惡性甚為重大。

合議庭考量李哲銘獲得20萬元報酬，遭查獲後即繳回犯罪所得，案發後已經免職，他在偵審過程對其所知，均據實及詳加交代，尚見其悔悟，將他判刑7年半，最高法院駁回上訴定讞。

台東地檢署主任檢查官曾揚嶺表示，去年12月31日下午接獲定讞消息，便立即啟動防逃機制，並打電話通知通知去年7月中被限制住居的李哲銘，李表達在當天晚上就入監服刑的意願 。

據了解，李哲銘雖重判7年6個月，但扣除之前1年又1個半月的羈押期，他在服刑近3年後，就有有機會申請假釋。

(中時 )