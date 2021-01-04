辛辛苦苦大半輩子，存夠錢蓋了美美的房子，剛好位在道路徵收用地上怎麼辦？台中市大里區西湖路的一戶透天屋，屋主張先生，決定把它移走，找來專業業者，前置作業做了一個多月，4日正式開工，將整座2千公噸的屋子，往右移2.3公尺、後移80公分，避開74號匝道用地，又不用拆屋重蓋，雙贏局面，讓地方非常感激。

台74號草湖匝道工程地方討埨許久， 於107年取得預算，開始計畫、舉辦公聽會，沿線有130戶需要拆遷，唯一有一戶為合法建物，有部份正位於西湖路、74號草湖匝道口用地，若建物部份拆除，將影響建物主結構，經東湖里長賴樹清、西湖里長賴加彬、中市議員蘇柏興召集交通局、建設局、都發局等相關單位與屋主張先生協調，屋主決定採移屋方式避開道路用地，並與市府達成百分之百的協議價購，4日開始移動整座屋子，預計5日移動完成。

移屋工程耗大，須先將整棟四周土方挖除，再將整棟抬升，鋪上圓筒鋼管， 再推往就定位。（黃國峰攝）

這棟位於中市大里區西湖路的民宅部份建築結構，剛好位於台74號草湖匝道用地。（黃國峰攝）

移屋工程耗大，須先將整棟四周土方挖除，再將整棟抬升，鋪上圓筒鋼管， 再推往就定位。（黃國峰攝）

屋主張先生表示，原本市府拆遷補助僅約160多萬，後經多次協商，感謝市府願以最高價來賠償，雖還不夠一點，但配合政府計劃，願意自己來吸收，讓工程順利，地方順利發展，後續證照申請，希望市府能來大力協助。

台中市議員蘇柏興服務處執行長黃茂榮指出，感謝屋主張先生能顧全大局配合移屋，由於這棟建築非常堅固，室內建材多為花崗岩，若採拆除，補償金額不成比例，經多次協調，採協議價構方式補償，減少屋主損失。

移屋業者陳先生指出，這棟3層樓的建物，重量約等於一般五層樓結構的建物，達2千公噸，一個多月前先在四周挖深後，在屋子底下分四次灌水泥漿，製作抗壓板，再以油壓裝置將屋子抬高，在其下放置300多根的滾筒，今再以油壓設備從旁，將屋子往右推移2.3米、往後移80公分，且一次約只能移動20公分，預計5日才能移動到定點。

中市交通局交通行政科長陳秋雄指出，土地徵收，屋主採移屋而不拆除，是中市合併後首次案例；台74草湖匝道工程沿線，共有130位地主，已陸續取得各地主以協議價購方式提供土地，僅剩這戶較為唯一有土地及合法建物，經多次溝通後，市府除了價購部分土地，遷屋經費也從優補助，地主也很支持地方建設，特別感謝地主的支持，讓交通工程早日完工，地方交通路網更完善。

(中時 )