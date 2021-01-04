開車出門最麻煩的就是找停車位，有車主會多繞幾圈找看看路邊的停車格，也有人乾脆花點錢，讓愛車停進付費停車場，不過日前在大陸陝西有一名車主，竟長期霸占停車格長達2年之久，總計被開出了732張繳費單，金額超過5萬塊，讓車主簡直是嚇傻了。

（圖／翻攝自封面新聞）

綜合陸媒報導，一輛長滿灰塵的老舊廂型車，停放在熙來攘往的藥王洞道路上，該地區熱門時段每半個小時收費人民幣4元（約新台幣17元），停滿1天的上限為人民幣56元（約新台幣243元），而這輛廂型車累計欠繳金額高達人民幣5萬5033元（約新台幣23.6萬元）。

（圖／翻攝自陝西都市快報）

該車主受訪時表示，由於這輛車已經開不動，本來打算拿去報廢，但因為自己太忙，結果就忘了這回事，車主自稱已經停放了2個月的時間，但實際上已有2年之久；對此，西安市機動車停放服務中心巡查人員表示，不論車子是否報廢，若占用車位就必須依規定正常收費。

（圖／翻攝自陝西都市快報）

新聞曝光後，也掀起網友們一陣熱議，紛紛留言表示「占著茅坑不拉屎」、「這是有多忙啊」、「長期占用資源，就該繳錢」、「應該要超時收費」、「完全支持！找個車位有時候真不容易啊！你倒好，拿來放垃圾，不罰你罰誰」、「自己不去報廢處理怪誰，最討厭這些占著車位的殭屍車」。

(中時新聞網)