行政院長蘇貞昌今天回應「縣市首長若拒萊豬恐被撤職？」一事說，台灣早已民主化說台灣早已民主化，有人還活在威權時代。國民黨立委賴士葆在臉書回嗆說，全民聽到蘇揆的話都要呼喊冤枉啊！這正是全民最想問蔡政府的心中之痛；明明台灣已經民主化多年，為什麼蔡政府全面執政就把我們帶回威權時代的統治？這樣是不是作賊喊抓賊？

賴士葆說，民進黨的創黨元老張俊宏說民進黨的民主是人治民主，呂秀蓮說蔡政府打著民主反民主，林正杰說民進黨已變成法西斯黨比白色恐怖還恐怖百倍，施正鋒教授說全面執政換來的是民選皇帝。這些自家人的指證歷歷，都不是無的放矢，否則《亞洲週刊》不會以身穿龍袍的蔡英文為封面，標題寫「台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象」。御用網軍去出征《亞洲週刊》或是將之戴紅帽，不會改變事實的真相。

他說，所謂的威權就是法治淪喪，否則都還沒有釋憲，政務委員怎可以違憲恐嚇基層公務員要送懲戒，替代大法官頤指氣使輾壓地方自治法。對異議人士查水表，強行霸凌7成反對萊豬進口的民意，不肯說一句道歉，這些都是威權時代的表徵。

賴士葆強調，蔡政府說萊豬進口會帶來經貿利益，美國政府對輪胎反傾銷初判結果認定我們反傾銷，未來6月份若再次認定，我們將被課超過50％的重稅。美國商務部其實公事公辦，吞了萊豬，結果呢？

(中時 )