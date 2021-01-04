英國博弈公司立博(Ladbrokes)母公司Entain Plc周一表示，美國賭場營運商美高梅國際酒店集團(MGM Resorts)已提出110億美元的收購要約，儘管明顯低估了其市值。此為跨大西洋在一個快速整合的產業中出現的最新行動。

據路透社估算，擬議中每股1383便士(pence)的出價，意指總交易價值為80.9億英鎊(約合110.8億美元)。此較Entain上次收盤價約有22%的溢價。

美國被視為體育博弈的下一個成長市場，此催生了一系列跨大西洋合作夥伴關係，這些合作利用了歐洲的專業知識，例如英國的威廉希爾(William Hill)在九月被凱撒娛樂(Caesars)以29億英鎊進行收購。

Entain表示，已收到了米高梅的多次的收購提議。Entain此前稱為GVC，表示股東將持有擴大後的美高梅約41.5%的股份。

美高梅表示，該公司還將向某些股東提供有限的現金選擇。

(時報資訊)