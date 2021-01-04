連接器-宏致(3605)及詮欣(6205)蹲低練功，營運可望自今年展現成長力道，在買盤力挺下，宏致及詮欣今天股價連袂漲停板作收。

詮欣早期產品集中在PC領域，不過PC產業成長趨勢，公司於2008年啟動轉型，布局車用、資料庫中心/伺服器及工業控制連接器/連接線及網通內部線，去年9月再增加一個PC新團隊，經過12年轉型調整，終於見到營運反轉曙光，可望自今年正式進入新成長期。

車用ADAS逐漸成為汽車標配，且電動車搭載車用電子佔比大幅提升，由傳統車搭載車用電子比例20%拉升至50%，讓車用電子產品需求大幅提升，目前詮欣車用產品從原有的車用影音娛樂擴大至車載鏡頭、環車影像、雷達及光達感測，防疲勞駕駛等ADAS相關連接器及線束，並由Teir 2廠供應商升格為Tier 1廠供應商，終端客戶涵蓋歐洲各大品牌車廠，新產品預計明年3月開始放量出貨，詮欣預估，今年車用產品可望較去年成長90%，佔今年營收比重可望達10%，成為2021年到2023年公司營運成長的重要推手，公司目標是2022年到2023年車用產品佔比達30%。

詮欣董事長吳連溪表示，公司營運已見到反轉，未來業績可望一年比一年好，樂觀看待今年營運，業績可望遠優於去年。

宏致朝「I(工業)C(雲端網通)A(車用電子)N(NB及3C)」轉型，並陸續併購公司強化產品線，朝提供客戶精密零組件整體解決方案廠目標努力，經過10年的耕耘，可望自今年重返榮耀。

除強化產品線，宏致過去5年也投資超過10億元進行產線自動化，目前自動化比例達60%，公司也將龍翰及廣迎的廠區與宏致廠區做整併，隨著廠區整併調整結束，可望大幅降低公司生產成本。

宏致袁万丁表示，今年起業績可望重回成長軌道，全年營收可望突破百億元，由於3個廠區遷移結束，今年毛利率及獲利也會遠優於今年，法人預估，宏致今年每股盈餘可望上看4元，挑戰10年新高。

(時報資訊)