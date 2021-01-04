義聯集團日前宣布，將加碼投資高雄，規劃開發「義大預防醫學全齡樂活健康產業園區」和兩座休閒農場，預計投資額225億元。義聯集團創辦人林義守表示，此兩項投資案，目前仍在規劃階段，未來正式提交申請後，若取得政府核准，將馬上付諸執行。

義聯集團表示，市長陳其邁就任以來，大力積極招商引資，尤其在國際級高科技產業方面著墨更深，而義聯集團與全球137個國家有生意往來，國際化程度相當高。且在少子化的時代，陳其邁也相當關心兒童的遊樂場所，希望高雄能夠有大型的兒童遊樂場域。有鑑於此，義聯集團提出「義大預防醫學全齡樂活健康產業園區」的投資項目，不只針對兒童，還包括適合青少年和樂齡族都可在此國際級大型園區活動，此屬第三產業投資案，將可創造許多就業機會。

其中，「義大預防醫學全齡樂活健康產業園區」占地約30多公頃，基地位於義大世界的西邊，目前粗估總投資金額約180億元。該園區內設置項目包括「預防醫學保健研究中心」、「樂齡用品設計開發中心」、「樂齡用品展售區」、「樂齡養生宅區」、「探索世界區」、「陽光活力區」、「慢活康健區」等等。其中「探索世界區」是專為10歲以下幼童規劃設計，可容納約6,000名幼童，可提升幼童對於世界的認知能力及潛能開發，提供幼童全面學習的安全環境，在少子化的時代，可鼓勵家長多加生育。「陽光活力區」則是提供青少年活動的場域，有大型設施可讓青少年追求刺激活動；而「慢活康健區」則是為樂齡族而打造的場域，可提供舒活筋骨的相關設施，讓身體保持健康自主。

台灣在2018年進入高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會，也就是65歲人口占比超過20％。因此對於樂齡族的生活、健康、用品等等相關需求，在台灣已經是一個刻不容緩的議題。而本園區「樂齡養生宅區」就是以樂齡族為主而規劃設計的生活環境，以共居取代獨居，吸引兒孫主動探視的設施環境， 兒孫能短暫陪住，引進智能設備，結合園區內其它「慢活康健區」、「預防醫學保健研究中心」、「樂齡用品設計開發中心」、「樂齡用品展售區」等相關配套項目，設計健康食療，人文社交活動等，讓樂齡族人生的下半場在此能夠活的健康、活的歡樂、活的安全、活的尊嚴，延緩身體機能老化，延長生命，在台灣打造一個國際級樂齡生活新典範的基地，亦可讓國際人士及兩岸人民來此交流互動。

另外的投資項目，還包括兩座休閒農場，皆位於義大世界東北方，兩座基地相鄰可分為東、西兩塊，面積各約為10公頃和14公頃，目前粗估總投資金額約45億元。東側農場規劃以種植中草藥為主題，預計種植的中草藥包括山藥（花壇廣）、何首烏、丹參、風茹等等數十種植物，並結合義大醫療而設置中草藥醫療保健研究中心、中草藥產品加工區。西側農場規劃有咖啡、可可種植區、誘蝶生態區、香草植物區、農特產品加工區、遊客DIY體驗區、野奢露營區等等，兩座農場皆設有遊客住宿區，可提供國人戶外踏青的好去處。上述所有投資案目前仍在規劃階段，未來正式提交後，若取得政府核准將可付諸執行。

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