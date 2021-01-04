南韓知名女星具惠善去年8月和小3歲安宰賢爆出婚變，雙方徹底撕破臉，結束3年短命婚，而具惠善也在新年證實有了新戀情，臉上洋溢著幸福笑容，還透露已和新對象交往約3個月，但兩人似乎是遠距離，1個月才見得到一次面，更表示希望未來還有機會辦婚禮。

具惠善在節目《Face ID》中，和男性友人聊天時提到，「最近我正在把要出席我婚禮的人寫在名單上，因為我之前沒有辦過婚禮，下次真的想要辦，如果辦婚禮的話，想要把我非常珍愛的人都找來而開始整理（名單），結果比我想像的多欸，有10個人以上。」

而在和一名導演通話時，對方也關心具惠善，「最近戀愛不順利嗎？那個人最近過得如何？最近還有在聯絡嗎？」而她則回答已經有一個月沒有見面，「有一個月沒見面了，因為我也不太喜歡很黏的男人，超討厭死纏爛打的男人。」她也透露和男方認識3個月，由於1個月見一次，因此目前為止見了3次。

具惠善在節目上透露有新戀情。(圖/翻攝自Kakao TV)

節目最後製作人也問具惠善，「是有曖昧的男生嗎？」她卻回答自己不喜歡搞曖昧，「誰都不知道這個神祕的男子，其實也可能沒有這個人，幾乎沒有人看過他。」說法令人十分困惑。

(中時新聞網)