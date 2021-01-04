韓國海軍作戰部長夫石鍾在2021年的新年致詞說：「我們應盡快採取行動，包括輕型航空母艦在內的各種未來軍艦的研發計畫，才能為未來的安全挑戰做好充分準備。」意思是韓國將會加速推進輕型航空母艦的發展，至於艦載機，很可能是F-35B。

防衛世界(Defense World)報導，韓國海軍在去年底提出可搭載戰鬥機之輕型航空母艦研發計畫，今年開始將會視其為重點進動項目。

據海軍初步估算，船體建造成本約為17.4億美元（2兆韓元）希望可在2024年之前，完成核心技術的開發，在2033年左右服役。

韓聯社引述海軍軍官的話：「輕型航空母艦將是一座移動的軍事基地，在緊急情況下可以從任何地方對敵人發動打擊。因此它將成有效捍衛國家安全、確保國家利益，是重要國家戰略資產。」

目前韓國的海軍造艦計畫，包括6000噸級的神盾戰系驅逐艦，以及3000噸的新潛艦，據說核動力潛艦也在規畫中。

(中時新聞網)