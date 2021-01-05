許多單身的人到了寒冷的冬季，會更渴望找到一個戀愛對象，兩人窩在一起取暖，感覺特別幸福！但是許多人有心想脫離單身，卻不知道該去哪裡找自己的正緣，塔羅運勢占卜專家奧斯老師分享了一個簡單的塔羅占卜，憑直覺選出一張牌，即可測出該去哪裡尋找你的命定對象喔！

憑直覺選一張牌，看看下面的牌意解析吧！（圖／AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜）

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選擇到這張牌的朋友，若想在今年結束單身，要把握職場上認識人的機會，因為2021的正緣將出現在工作場合，不要聽到工作職場就先抗拒「我才不要跟同事在一起！」所謂的職場桃花，也有可能來自同事的朋友、工作認識的朋友，會是理性、對未來有規劃、斯文白淨的人。若有機會認識新對象，可以參考以上的建議，好好觀察一下囉！

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這張牌代表非現實的含意，顯示2021年的正緣會出現在網路或交友有軟體。但是奧斯老師還是要提醒在網路上認識對象時，不要投入太快，要多相處，才能避開爛桃花或是不負責任的人。

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選擇到這張牌的朋友，這樣的牌代表聚會場合或是友情連結，建議可以多安排和朋友們的聚會，或是透過朋友幫你介紹對象。2020年你當然也想結束單身，但就偏偏沒那麼想積極出門認識朋友，或對於在社交場合認識對象有點排斥，因此在2021年不妨參考奧斯老師的建議，朝這方向尋找桃花囉！

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這張牌代表社交活動或是社交場合，所以2021年想結束單身就要多多外出。當然所謂的社交活動，不是要你多出門應酬，或是去一些和興趣無關的活動，而是以自身的興趣為出發點，例如喜歡打羽球可以參加一些羽球社團，或是喜歡練習外語的，可以參加語言學習或交換的社團，都有機會可以認識正緣。所以奧斯老師建議不妨可以開始規劃一下自己休息時間，發展興趣或是參與學習課程喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)