《大俠百草翁之金光飛樂ㄩㄝˋ大對決》1月23日至24日在員林演藝廳演出，將帶領觀眾重遊40年代到70年代的掌中戲配樂歷程。（吳敏菁攝）

《大俠百草翁之金光飛樂ㄩㄝˋ大對決》1月23日至24日在員林演藝廳演出，將帶領觀眾重遊40年代到70年代的掌中戲配樂歷程。（吳敏菁攝）

光興閣曾締造空前盛況，接手第二代團長鄭成龍本從事科技，整理父親資料，發現5000多集劇本，決心讓金光布袋戲光彩再次被看見，入選國立傳統藝術中心開枝散葉計畫補助，演出經典名作大俠百草翁，最大亮點是北管和現代樂團結合演出，帶來不同凡響體驗，增添掌中戲更多創造力和可能性。

曾活躍彰化員林明都戲院的光興閣，曾締造一代傳奇，傳承一甲子，兒子鄭成龍接手第二代團長，回憶鄭武雄曾被封為「笑料大師」，因很少戲全以丑角當主角，但爸爸做到了，6年前揮別科技產業，是投入理整理爸爸資料，發現5000多集劇本，驚覺這些精彩戲劇若只是保存在博物館只是一張張的紀錄，為了重新被看見，必須再把它演出來。

鄭成龍說，金光布袋戲不同野廟會野台戲，是戲院售票演出，這次以經典名作大俠百草翁為主軸，是想透過一齣戲，讓觀眾了解布袋戲的音樂演變，最初布袋戲的配樂是北管，後來加入黑膠唱片，將透過劇情推演，一起來回顧配樂什麼要做這樣轉換，能夠呈現什麼樣的戲劇張力，請了北管和現代樂團現場演出，資深老師當後場，現代樂重新編曲，用劇情走向，讓人了解金光戲在台灣的變化。

文化局長張雀芬表示，光興閣入選彰化縣傑出演藝團隊，也是彰化縣內唯一入選國立傳統中心開枝散葉系列新作發表計畫的掌中劇團，23、24日在員林演藝廳演出《大俠百草翁枝金光飛樂大對決》是少數掌中戲斥資百萬元成本的製作，配樂是最大亮點，還加入很多元素，希望把戲迷找回來，讓傳統藝術做下去，再現台灣金光布戲的光彩。

(中時 )