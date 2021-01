《亞洲週刊》以蔡英文總統身穿龍袍為封面,標題下「台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象」,民進黨府院黨強力反擊及抗議。國民黨今在推特發文,引一則媒體漫畫及美國成語稱「如果它看起來像鴨子,像鴨子一樣游泳,像鴨子一樣嘎嘎叫,那麼它很可能就是鴨子。」令人莞爾。

國民黨推文寫著「 If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck. 」。國際部副主任何志勇說,推文引用美國成語,如今只要講「If it looks like a duck」,大家就會懂了。

何志勇解釋說,「民選獨裁」和「威權主義」是《亞洲週刊》批評蔡總統和民進黨政府的用詞。如果蔡總統看起來是「民選獨裁」,且行為造成「威權主義」現象,那她就是了。

(中時 )