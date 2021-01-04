別名「被砍5萬次男」的日本演員福本清三1月1日在京都自宅過世，享年77歳。他15歲出道，演藝生涯超過50年在大小作品中跑萬年龍套。多演出時代劇的他，號稱在鏡頭前已死過5萬多次。

福本清三。（取自日本藝人名鑑）福本清三1943年生，1959年進入「東映京都撮影所」，20歲後半起專們演出被殺的角色，又稱「大間演員」對照有專用小間休息室的主演大咖。東映京都製作的所有時代劇他都幾乎參與演出，偶爾也在東映之外的作品也演不是被殺的角色。他曾表示有時一部片得死2、3次，但能觸動觀眾情感的死並不好演，為此還鑽研過卓別林的「死演技」。

他的代表作品包括1978年時代劇《柳生一族之陰謀》、1982年電影《伊賀忍法帖》、2002年湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演《末代武士》（The Last Samurai）裡武演出問什麼都保持沈默的武士、2006年NHK大河劇《功名が辻》、2014年他在《太秦Limelight》首任主角，演出「萬年被砍資深龍套」，2004年獲第27回日本電影學院獎特別獎。

他2001年曾發表著書《一定會有誰注意到你～日本最被砍的演員・福本清三～》、與2012年作為中學生道德課程教材的《被砍5萬次男》。

(中時 )