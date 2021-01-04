隊史首度叩關HBL高中籃球聯賽男子組12強複賽的萬能工商，在分組循環賽吞了5場敗仗後，終於在今天外卡賽階段收下複賽勝利，以97比86重挫青年高中，明天將和南山高中爭取八強門票。

萬能工商現任教練徐國宏曾執教過青年高中，106學年HBL青年無緣八強後，他在2018年1月請辭，原本要到台中另一所學校任教，在在萬能工商校董力邀下，接下萬能工商兵符，經過兩季汲取經驗後，本季終於首度躋身12強之列，不過複賽分組和南山高中、光復高中、高苑工商、能仁家商及松山高中列強同組，連續5戰以大比分差吞敗，今天終於在複賽勝場開胡。

淘汰前東家，徐國宏表示內心仍一直把青年高中董事長放在心上，可惜球場歸球場，對上了仍要全力以赴，他也很感謝球員送他帶領萬能挑戰以來隊史在複賽的第一勝，為了鼓勵球員，今晚要帶大家吃大餐慶祝，明天對南山肯定很難過關，仍提醒球員不要輕言放棄。

萬能複賽前因為一年級小隊成員染上疥瘡，為了避免傳染球隊停練一周，也稍微影響了球員狀態，今天攻下21分、5抄截的黃麒哲說：「來高雄的前五天真的投不進，也因為一直被對手慘電，都打到懷疑人生了。」

來自台中市的黃麒哲本來有報考青年高中、東山高中，後來選擇到萬能和徐國宏一起挑戰，他笑說當初只知道嘉義這個地方，卻不知道萬能工商：「到了以後發現學校地點不在市中心，學校附近很多農田，跟我以前在台中的生活環境很不一樣。確實也有想過如果當初在青年或東山，可能就有機會一嚐八強滋味，但在萬能徐教練很照顧我，也覺得不一定要去名校，很開心幫助球隊來到12強，至少讓大家知道我們存在。」

(中時 )