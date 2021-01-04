疫情下，旅美鋼琴家首度嘗試錄製影片，和觀眾互動。她表示，對於疫情不明的未來，只能保持樂觀，做當下能做的事。（李欣恬攝）

影片裡林佳靜將為海內外觀眾介紹音樂內涵，以及衛武營國家藝術文化中心。（景三造戶斤影像制作有限公司提供）

疫情之下，人們該如何生存？旅美鋼琴家林佳靜認為，防疫之外，這時代的人類，比以往更需要音樂和藝術，可說是最好的生活調味劑，同時是心靈補藥，「但又很矛盾，疫情帶走很多人的健康，甚至是生命。在生死面前，音樂似乎變得很其次，或許說，是一種希望吧。」

林佳靜長年定居紐約，在2020年3月疫情爆發時，紐約市封城，原本的演出行程完全停擺，她表示，「我永遠記得封城前的最後一場音樂會是3月8日，在那之後，我有6個月沒出城，每次出門回家，都是戴口罩，全身酒精消毒。你很難信賴同一棟公寓的鄰居，不知道彼此的接觸史，不確定是否有感染，那是一種被關起來的感覺。」

林佳靜與夫婿，選擇在去年8月返台。長年在美國以演奏、錄音為業，並在曼尼斯音樂院教授音樂史相關課程的她，開始了隔海視訊教學的日子，「我常常在半夜起來上課，配合學生的時區分班，一班是亞洲時間，一班是歐洲時間。」

現年48歲的林佳靜，前文建會主委陳郁秀是她的鋼琴啟蒙老師，她在小學四年級時赴維也納念書，畢業於維也納音樂院。隨後到美國琵琶第音樂院就讀，並拿到藝術家文憑，同時擁有約翰．霍普金斯大學德國文學學士學位。

林佳靜觀察，疫情下，許多人丟了工作、失去健康，而藝術家們為了生活，仍要保持彈性，必須改變工作模式，例如：原本的現場音樂會演出，改成線上音樂會，持續和觀眾保持連結和互動。

近期林佳靜受到華府表演藝術協會邀請，首度嘗試錄製影片和觀眾見面，除了演奏和介紹樂曲內涵之外，同時介紹衛武營國家藝術文化中心，並訪問作曲家菲利普．葛拉斯、威廉包肯，提供多元內容給觀眾。

林佳靜表示，她和美國作曲家菲利普．葛拉斯過去是一起巡迴演出的夥伴，有長達10多年的合作經驗，在訪談裡，她選定的主題是「練習曲」，「很多作曲家、鋼琴家，都會寫練習曲，菲利普告訴我，他寫練習曲的原因，原本是想成為一個好的鋼琴家，但越寫越受歡迎，沒想到後來成為一名作曲家。」

林佳靜表示，錄製影片是她人生中的新嘗試，對於疫情不明的未來，只能保持樂觀，做好當下能做的事。影片為線上售票節目，預計在1月29日至2月4日於華府表演藝術協會網站播出。

(中時 )