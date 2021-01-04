以龍眼木柴燒炭火烤櫻桃鴨的金磚柴火烤鴨，除夕圍爐早在2020年11月即被預訂額滿，店家為滿足常客需求推出除夕限定當日現做適合5～6人的小家庭的常溫外帶年菜，1套6道菜，限量50套也快被搶訂一空。

金磚柴火烤鴨除了膾炙人口的烤鴨外，還有多達4、50道江浙、川味、台菜等料理選擇，自106年11月開業自今，以料豐味美及超高CP值，在短短3年多竄升為美食名店。今年推出除夕限定當日現做常溫外帶年菜，1套6道菜，包含年年有餘的清蒸石斑魚、新年買房賺大錢的起家雞-竹笙烏雞盅、象微圓滿富貴的鳳尾筍圓蹄、集結蔥燒鯽魚、醉雞腿、素鵝（或蜜漬番茄）等開胃菜的金磚三福盤、色澤紅潤喜氣具有長壽寓意的藥膳醉蝦，以及步步高升的綿綿綠豆糕等。

一整套適合5～6人的小家庭，原價3450元，特惠價3080元，再加贈1瓶自製、巿值120元的鴨油蔥，或巿值100元的鴨油，相當於86折優惠。金磚柴火火焰烤鴨餐館，地址：台中巿北屯區松竹路三段26號，電話：(04)2247-8889。

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