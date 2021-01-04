高雄中山工商電子科僑生葉勇江參加僑生翻譯比賽，在600多位參賽者的競爭下，勇奪全國第3名佳績，此次競賽前10名的獲獎選手僅葉勇江是唯一高職生，他在賽場上發光發熱、為校爭光，全校師生都以他為榮。

此次僑生翻譯賽必須分別將泰文、印尼文、越南文翻成中文，評分標準包含翻譯內容的正確性、語意順暢性、詞藻優美性，目的是為了讓僑生能發揮既有的優勢，結合自身所學，盡情在舞台上展現才華，此次競賽中有許多在台灣畢業的僑生都有優秀表現，令人眼睛為之一亮。

葉勇江家中三代皆為華人，對於這次的僑生翻譯比賽相當重視，為了準備比賽，賽前每天抱著筆電猛看外電文章，只要有任何不懂的詞句，便立即向國文老師討教，這次翻譯賽奪得全國第3名他相當開心，接下來將全心準備學測及統測，希望可以考上國立大學，一圓父親的遺願。

班導師陳雅玲表示，葉勇江是1位多才多藝的學生，在學習任何事物都相當積極，除了翻譯大賽，他也曾是越南南區奧林匹克賽數學競賽銅牌選手、亞洲機器人運動競技賽銀牌得主，更是射擊運動的好手，5年之內共拿到6金、7銀、2銅，在各領域都有相當好的成就，班上學生對他另眼相看，相信他在升學考試中也能有很好的成績展現。

(中時 )