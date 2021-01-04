盲人環台馬拉松今天到牧心，協助募年菜。 （莊哲權攝）

65歲視障者吳春成，30多年前意外失明，過了一段黑暗期後，以鍛練馬拉松建立自信心，除了不斷挑戰自我，更以公益路跑回饋社會，今年4度挑戰環台公益馬拉松，4日跑進台東市為牧心智能發展中心募年菜，他說，如果老天爺願意給他機會，一定會繼續跑下去。

吳春成眼睛還看得到時做過許多工作，也曾是電腦公司主管，年近40歲時因為喝到假酒，雙眼逐漸失明，在友人的鼓勵下，他逐漸走出人生谷底，5、6年前開始練馬拉松，在家鄉貢寮海邊每天跑6、7個小時，也曾跑壞4台跑步機，馬達都燒壞掉。

「這兩三年，我才感受到老天對我的厚愛」吳春成說，藉由跑步自我訓練及反省，人生有了不一樣的風景，他心想，連1個60多歲的人都能跑得不錯，應該也可以給那些還在陰暗中的朋友，一個正面的能量，如果老天許可，他會一直跑下去，也希望能鼓勵更多視障朋友一起出來運動。

台灣盲人協會理事長郭瑞和說，吳春成連續4年都是「台灣盲人環台為公益而跑」的主跑人，今年的目標是為弱勢團體募5000份年前，活動於去年12月26日從台北出發，挑戰全程800多公里馬拉松。

今天第10天，一行人從知本跑到關山火車站，中途在牧心智能發展中心休息，受到憨兒們的熱烈歡迎；牧心表示，今年目標是1月29日前要為17個社福團體募集1500份年菜，但是目前大約只有300多份。

(中時 )