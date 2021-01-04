「好好喝喔」，關山鎮農會米國學校將台東特產鳳梨釋迦打成果汁，混合黃金比例的鮮奶，取名為「雪白天使」，不僅營養成分高，而且口感香醇、鮮甜，就連原本不喜歡吃釋迦的小朋友，品嘗後也都讚不絕口。

關山鎮農會委請台東大學通識中心教授陳美芬協助調配，將鳳梨釋迦、鮮奶、水混合打汁，而且事先讓員工和賣場攤商試喝過，反應良好後，正式推出這款有奶香的釋迦果汁「雪白天使」。

米國學校校長彭衍芳表示，近年台東「鳳梨釋迦」打出市場銷售佳績，也成功銷往大陸等地。但受到疫情等影響讓銷售量有減少的狀況；關山鎮農會為協助地區種植「鳳梨釋迦」農民的生計，除了在「小農市集」設攤販賣外，也針對過熟或賣相差的釋迦打成果汁上架銷售。

從小就將釋迦果視為「拒絕往來戶」的小四學生怡君嘗試了「雪白天使」後，直呼真的很香醇、很美味，當「米國學校」阿姨告訴她是用「鳳梨釋迦」所打成的果汁，她跟媽媽都露出不可置信的表情。怡君說，沒想到釋迦果汁竟然這麼好喝。

彭衍芳指出，資料顯示釋迦有豐富的礦物質鉀、鈣、鎂、維生素C和膳食纖維，屬於營養價值相當高的水果，打成釋迦果汁後，也讓許多原先不敢吃釋迦的民眾都能輕鬆接受。

(中時 )