尼日地方首長表示，「恐怖分子」在尼日西部兩個村落殺死約100人，這是一連串屠殺平民事件中的最新一起，震撼這個聖戰士肆虐的蒂拉貝里地區（Tillaberi）。

尼日選務官員2日宣布總統大選首輪結果時，西部村落丘莫-班谷（Tchomo-Bangou）和扎魯馬達雷耶（Zaroumadareye）發生恐怖分子攻擊平民事件。

管理這兩個村落的的通迪基溫迪（Tondikiwindi）行政區區長哈山（Almou Hassane）表示，發動攻擊的是「騎著約100輛摩托車前來的恐怖分子」。

剛從攻擊現場回來的哈山告訴法新社：「在丘莫-班谷至少70人被殺，扎魯馬達雷耶有30人死亡。」

這兩個村落位於尼日首都尼阿美（Niamey）北方120公里處。

哈山說：「還有75人受傷，其中有些人已被疏散到尼阿美和瓦拉姆（Ouallam）治療。」

他表示，攻擊者分成兩隊，同時對兩個村落發動襲擊。這兩個村落相距7公里。

總統辦公室說，總理拉菲尼（Brigi Rafini）今天率團訪問這個地區，而總統依蘇福（Mahamadou Issoufou）將在明天舉行特別安全會議。

(中央社)