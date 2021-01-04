防疫天網遭疑侵犯人權，但因疫情升高，國家人權委員會表示，個人隱私為公政公約所保障；相關問題將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權。

國家人權委員紀惠容日前指出，天網確實有人權方面的疑慮，原因在於民眾申辦手機時，並未與電信業者簽約、同意在某些時候會接受監控。

國家人權委員會發言人高涌誠表示，今天國家人權委員會有對此討論，但依新聞稿內容為準。監察院在傍晚發出新聞稿表示，「公民與政治權利國際公約」第17條有關個人隱私的保障，向來為國家人權委員會所關注。但有鑑於全球疫情仍屬嚴竣，國家人權委員會認為仍應兼顧全體國人健康權，因此將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權。

國家人權委員會並說，在全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情升高之際，台灣仍維持相當之日常生活與經濟發展，不僅獲國際各界肯定，台灣人民的生命、健康與財產權等保障，也遠優於歐美日等先進國家的防疫成就。國家人權委員會站在保障與促進人權的職責，對中央流行疫情指揮中心與全體國人的共同努力，表達肯定與感謝。

(中時 )