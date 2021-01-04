勞發署雲嘉南分署及輕鋼架工程協會攜手合作。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／莊曜聰台南傳真）

輕鋼架工程是比較缺工的產業，目前人才培育，多為師傅帶學徒的方式，培育速度及效果有限，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與台灣輕鋼架工程協會4日簽署合作案，上半年將培育種子教師，最快年底就能開設輕鋼架工程職訓班，結訓上工後，月薪可望上看5萬元。

為讓培訓方式更有制度化及標準化，提升專業程度，因此勞發署雲嘉南分署與台灣輕鋼架工程協會合作，分署長劉邦棟說，前半年先培育師資，中階段籌備課程、最快在今年底前就能進行最後階段，開設輕鋼架工程職訓班，屆時將可提升輕鋼架工程人才培訓的量能。

劉邦棟說，根據調查，輕鋼架工程人員，在南部起薪每天約1200元至1500元，工作2到3年後若技術純熟，可獨當一面，日薪有機會提高到1800元至2200元，月收入突破4萬，上看5萬元。

台灣輕鋼架工程協會理事長韋春發表示，有鑒於現行防火及隔音相關法規，從公共場域推進至居住空間，攸關民眾生命安全，輕鋼架工程可說是直接相關的產業，從業人員自我提升及新血培育亦復重要，期望合作可協助輕鋼架工程的人員培訓，改善產業缺工的問題，創造更好的從業環境。

(中時 )