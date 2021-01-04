新冠肺炎疫情爆發對大陸經濟造成影響，近日垂直招聘平台實習僧發佈《2020大學生就業力報告》，對畢業生就業形勢進行分析，有超過5成大學生認為畢業後第一份工作薪資可高於5000元（人民幣，下同）。但從實際情況來看，僅21.21％應屆畢業生薪資來到5000至8000元水準，超過8000元更不到10％，顯見市場與心理預期明顯落差。

此外，去年大陸大學畢業生人數達874萬已經創下歷史新高，《報告》預計2021年大學畢業生人數將突破900萬，同時有超過8成大學生仍研判今年就業環境較為嚴峻，並且對求職帶來負面影響。

甚至大陸對職場競爭力的關切熱度也延伸到綜藝端，近日主打法律職場綜藝的陸粽《令人心動的offer》第2季也在網路上備受討論，當中參與競爭入職的法律事務所實習生，一舉一動也都成了職場新人技能與態度的討論議題。

據《界面新聞》報告，2020年受疫情影響，也讓大陸大學生求職偏好發生變化。為規避就業風險開始打破過去「敢拼、敢闖」印象，讓國企、央企成為大學生理想就業去處，有近30％的受調學生期望進入國企事業單位。

(旺報 )