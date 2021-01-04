生策會會長翁啟惠表示，2020年醫產業在新藥、資通訊科技與醫療結合的布局逐步收成，共有11項新藥取得海外授權、10項新藥進入上市的最後階段，而資通訊的醫療創新研發也展現成果，顯示台灣研發能力已銜接國際，期待2021年有更多新藥能夠順利進入國際市場。

生策會4日晚間舉行年會，大咖雲集，副總統賴清德、前副總統陳建仁、立法院院長游錫堃、前立法院院長王金平、台達電創辦人鄭崇華、國發會主委龔明鑫，食藥署署長吳秀梅、工業局局長呂正華、國際半導體協會、顯示器協會、電電公會、生策會副會長林百里和楊泮池、科技大老葉國一、生技業等約400位重量級人士出席。

翁啟惠表示，2020年是充滿挑戰與契機的一年，過去一年，生策會有幸跟產業和政府部會齊心協力，一同聚焦疫後大健康產業發展，並凝聚策略共識！展望後疫時代新經濟，期待醫療、資通訊、生技三大產業跨域結合，順應國際新趨勢，共同發展從治療延伸到預防與保健也是台灣最有利基發展的的大健康產業！

2020年台灣在新藥、資通訊科技與醫療結合的布局，都有非常好的進展。包括在國際授權部分有10家企業、共11項新藥取得海外授權，另外還有10項新藥進入上市的最後階段，顯見台灣研發能力已銜接國際。

另一方面，在資通訊的AI與雲端運算、高解析度8K顯示、行動感測技術等關鍵科技與軟硬體的密切合作下，過去一年已看見醫療創新產品開始導入場域驗證，並取得相當成果！包括行動機器人、智慧診斷、自動化檢測、高階醫材等，都是整合了ICT先進科技成功創造醫療新價值！相信未來台灣有機會進一步領先國際，制定醫療科技新標準、新規格，讓台灣走向國際、領先同業。

而政府各部會也用心投入，提出友善、明確、高效能的法規制度，包括衛福部因應疫情加速新科技緊急授權上市、研擬AI醫療軟體法規、鬆綁數位健康科技審查、加速細胞療法研發、開放健保大數據等；經濟部亦著手修訂生技新藥條例，納入數位醫療與再生醫療等跨領域項目，引導產業創新研發，這些法規革新都受到產業的肯定。

至於生策會，發表的「COVID-19後世代的大健康產業發展策略」建議書，提出4大面向、共15項建議，獲得政府第一時間的正面回應。

為了鼓勵醫療創新、加速醫療新創，楊泮池副會長和80多位專家的投入下，透過「國家新創獎」為台灣找出具有創新優勢和市場價值的技術、產品與初創團隊！去年有超過268個團隊參賽，最後選出6個初創團隊，邀請許多科技業、國際創投一起來幫助這些團隊連結產業、市場和資金的投入。

此外，生策會在上個月才圓滿落幕的台灣醫療科技展，不論是展出的科技含量、參與規模、與會人次，都創紀錄，總共有將近1,600個展位及超過10萬人次參加；所有投入籌備的醫界和企業都受到相當的鼓舞。

(工商 )