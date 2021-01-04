交通部今日表示，國際疫情仍嚴峻，邊境暫時無法解封，將再向行政院爭取50億元紓困補貼，盼無縫接軌至今年6月底。

政務次長陳彥伯表示，規劃對航空業紓困項目，包含：延長補貼降落費及土地、房屋權利金；延長各國際機場公共服務設施費用補貼、航廈商業服務設施營運資金補貼，也包含員工薪資補貼，加一加約50多億元。

至於交通部長林佳龍曾透露，要為航空相關產業向政院再爭取250億元融資貸款，陳彥伯說，一併爭取中。

(中時 )