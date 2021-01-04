航空業紓困1月底到期 交通部再爭取50億延至6月 18:482021/01/04 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部今日表示，國際疫情仍嚴峻，邊境暫時無法解封，將再向行政院爭取50億元紓困補貼，盼無縫接軌至今年6月底。圖為桃園機場華航客機。（資料照／陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部今日表示，國際疫情仍嚴峻，邊境暫時無法解封，將再向行政院爭取50億元紓困補貼，盼無縫接軌至今年6月底。 政務次長陳彥伯表示，規劃對航空業紓困項目，包含：延長補貼降落費及土地、房屋權利金；延長各國際機場公共服務設施費用補貼、航廈商業服務設施營運資金補貼，也包含員工薪資補貼，加一加約50多億元。 至於交通部長林佳龍曾透露，要為航空相關產業向政院再爭取250億元融資貸款，陳彥伯說，一併爭取中。 華航747空中女王將退役 2月6日最後巡禮 華航波音747-400客機光榮退役 往返富士山專案KKday獨家開賣 (中時 ) #航空業 #爭取 #延長 #補貼 #紓困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群益證券看好3利多 本周指數區間估14,500-15,000點 09:092021/01/04 財經 華航「空中女王」優雅飛行最終回 KKday6日獨家開賣 15:512021/01/04 生活 六都12月買賣移轉 創60個月新高 16:422021/01/04 財經 全球疫情延燒不受阻 佳冬品牌蓮霧「透紅佳人」接下香港大單 17:402021/01/04 寶島 居檢7天無限輪迴 引爆機師荒 04:102021/01/04 焦點要聞 《國際產業》航空客運逾20年的增長 2020年一夕蒸發 15:062021/01/04 財經 《債市》上周債市資金淨流入 投資級債、高收益債嗑大補丸 12:162021/01/04 財經 亞股倒吃甘蔗 台、印、韓股皆飆新高 17:212021/01/04 財經 NDF貴三倍 壽險業豁出去不避險 04:102021/01/04 財經要聞 華航「空中女王」最後出巡 微旅行限量開賣 14:052021/01/04 生活 《國際油價》倫敦原油期貨站穩每桶51美元大關 09:432021/01/04 財經 生活熱門新聞 台中妹吃藏壽司iPhone摔進洞 回收槽內部意外曝光 - 生活 mRNA疫苗臨床試驗95％有效 醫：哪國搶到就能結束比賽 - 生活 鴨肉店慘了！辱女外送員 遭熊貓終止合作 - 生活 辦桌菜第1名是？內行曝：南部才有 吃再多都不膩 - 生活 嗆外送員！鴨肉店另開粉專 求饒「請高抬貴手」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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