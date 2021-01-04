苗栗縣通霄鎮50歲邱姓更生人去年出獄後，四處求職碰壁，家中又有年邁雙親，生活困頓，幸好在通霄警分局烏眉派出所長李建國熱心引薦下，協助邱男找到管理農田的農務工作，重返社會。

李建國表示，去年10月探訪邱男時，發現邱男生活困頓，年邁雙親也只靠微薄的老人年金餬口度日，並頓時想起烏眉里前里長黃國瑛，因年事已高及身體狀況因素，曾請託幫忙物色對務農有經驗的人幫他管理約15公傾農田農務工作。

李建國向黃國瑛告知邱男狀況，並引薦他雇用邱男管裡農田，獲得黃國瑛肯首，共同輔導協助更生人回歸社會，尋找自新、接受肯定之路。邱男並協助管理約15公傾農田農務工作，受雇2個多月來，無論天晴下雨，均正常至田野間工作且待人和善，生活及交友也均正常，廣受社區里民正面觀感及讚許。

邱男的父親對李建國、黃國瑛適時伸出援手，表達感激，除讓兒子有改過自新機會，更協助他重新走入人群，坦然面對人生。

通霄警分局表示，李建國發揮「人飢已飢、人溺已溺」的服務精神，主動關懷、熱心協助，成為「更生人」重返社會的後盾，並希望社會大眾能夠給予他們更多包容、善意，並消除刻板印象、偏見，重新接納他們，讓他們感受到社會暖流，重新打造人生另一扇大門。

(中時 )